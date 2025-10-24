A qué hora se conocerán los resultados de la votación del domingo

La cuenta regresiva para las Elecciones Legislativas 2025 está cerca de llegar a su fin. En todo el país se elegirán los representantes de cada provincia para integrar ambas cámaras del Congreso de la Nación. Con la boleta única de papel como método debutante a nivel nacional, una de las dudas que surge tiene que ver con el tiempo que se tarda en contar cada uno de los votos.

El Ministerio del Interior es el encargado de la organización de los comicios y difundió el cronograma electoral. En ese documento se establece el inicio de la veda desde las 8 de la mañana de hoy viernes y hasta tres horas después de la votación.

Esto implica que se prohíbe realizar actos públicos, proselitismo y publicar encuestas y sondeos preelectorales. Como los comicios cierran a las 18, recién a las 21 del domingo se podrá comenzar a publicar los resultados de las elecciones. Se estima que, al cabo de esas 3 horas, ya existiría una tendencia consolidada que permitiría oficializar al ganador de las Elecciones Legislativas 2025.

Se puede seguir los resultados mediante una aplicación

La Dirección Nacional Electoral lanzó la aplicación “Elecciones Legislativas 2025”, donde se podrá seguir el recuento provisorio de votos. Allí estarán disponibles los resultados por provincia y por categorías electorales. Además, será posible acceder a los resultados por mesa y consultar los telegramas que se contabilizarán durante la noche de la elección.