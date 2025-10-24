La segunda tanda de ensayos de la 20ª fecha de la Fórmula 1 2025 en México tuvo a Franco Colapinto en escena y quedando 18°, en una jornada que arrancó dominado por la Ferrari de Charles Leclerc y terminó siendo del temido Max Verstappen (Red Bull) con un tiempo de 1 minutos 17 segundos y 392/1000.

Tras la salida a primera hora de la mitad de la grilla con los pilotos de reserva, el segundo turno de viernes fue con todo y del noveno lugar del Alpine 43 pasó al fondo. El tetracampeón no había tenido chances de probar en el primer turno, pero cuando aceleró dejó en claro que es el piloto del momento una vez más.

El fantástico trazado de los Hermanos Rodríguez en el Distrito Federal lució repleto, entre ellos cientos de argentinos distribuidos en las enormes tribunas que acompañan a diferentes tramos de la pista.

Sigue sorprendiendo el quedo del McLaren del líder del campeonato, Óscar Piastri, que se mantiene afuera de los tiempos del podio como en los últimos capítulos oficiales, lo que ha permitido el descuento de puntos por parte de su compañero Lando Norris (a 14 unidades) y del temido tetracampeón Max Verstappen (quedó a 40), último ganador en Austin.

Como la mayoría de la grilla, Colapinto se inclinó por los neumáticos medios en este primer día, pero promediando la media hora del segundo ensayo ingresó a boxes y calzo los blandos, simulando la clasificación cuando el termómetro registraba 25°.

Colapinto poniéndose el c asco para salir a la segunda tanda de prácticas en México.

Fue su mejor momento y llegó a tocar el quinto lugar en el clasificador, aunque el paso de las vueltas lo llevó a retroceder paulatinamente hasta el 18° puesto. La única buena fue que terminó otra vez por encima de Pierre Gasly, quien finalizó 20°.

Lo que resta

El fin de semana todavía tiene los mayores desafíos por delante. Siempre el primer día es una gran muestra de lo que puede llegar a venir en materia de tiempos, pero cualquier cosa puede suceder aún.

El sábado, desde las 14:30, habrá una hora de giros cronometrados esperando uno de los instantes más esperados con la clasificación prevista desde las 18.

El domingo, con televisación de Espn Premium y Fox Sports, la final se pondrá en marcha a las 17 y tendrá un largo recorrido por delante con 71 giros previstos.