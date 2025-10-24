Maimará, un pequeño pueblo ubicado en el corazón de la Quebrada de Humahuaca, en la provincia de Jujuy, fue distinguido como el Mejor Pueblo Turístico del Mundo 2025 por la Organización de las Naciones Unidas para el Turismo (ONU Turismo). El anuncio se realizó durante una ceremonia en Huzhou, China, donde la localidad argentina se destacó entre más de 270 candidatos provenientes de 65 países.

Este reconocimiento internacional resalta no solo la belleza natural del lugar, sino también el compromiso de Maimará con la conservación de su patrimonio cultural y el desarrollo de un turismo sostenible. La combinación de estos factores posiciona a la localidad como un modelo a seguir en materia de turismo responsable.

Cómo es el Mejor Pueblo Turístico

Con una población aproximada de 5.000 habitantes, Maimará se caracteriza por su entorno natural único, dominado por la famosa Paleta del Pintor, una formación montañosa multicolor que se ha convertido en un símbolo emblemático del Norte Argentino. Este paisaje impactante es solo una parte del atractivo que ofrece la región.

Además de su entorno, el valor cultural y tradicional de sus habitantes es fundamental. La comunidad local se dedica principalmente a la agricultura, la floricultura y la vitivinicultura de altura, actividades que mantienen vivas las raíces ancestrales y ofrecen experiencias auténticas a los visitantes. Entre las propuestas turísticas destacan los recorridos por viñedos, la participación en festivales como la Vendimia del Bayeh y la degustación de platos típicos como el picante de lengua, locro y empanadas jujeñas.

Un factor clave para el reciente crecimiento turístico de Maimará ha sido la llegada del Tren Solar de la Quebrada, que facilitó el acceso y fomentó la apertura de nuevos alojamientos y servicios, ampliando la oferta para quienes eligen conocer esta joya jujeña.

Argentina tuvo una destacada presencia en esta premiación de la ONU Turismo, ya que además de Maimará, Colonia Carlos Pellegrini, en Corrientes, también recibió la distinción máxima. Este reconocimiento se suma a los obtenidos en años anteriores por otros pueblos nacionales, como Caspalá, también en Jujuy, en 2021, y La Carolina, en San Luis, en 2023, consolidando al país como un referente en turismo rural y cultural.

Maimará, mejor pueblo turístico 2025

La elección de Maimará como el mejor pueblo turístico del mundo en 2025 no solo refleja la belleza y riqueza cultural de la localidad, sino que también destaca un modelo de desarrollo que combina tradición, naturaleza y sostenibilidad, generando un impacto positivo tanto para sus habitantes como para los visitantes.