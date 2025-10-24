Nena de 2 años sufrió la amputación de un brazo luego de meterlo en el secarropas

Un terrible accidente doméstico conmocionó a la comunidad de Fray Luis Beltrán, en el departamento mendocino de Maipú. Una niña de dos años sufrió la amputación de su brazo derecho, luego de haberlo introducido en un secarropas que se encontraba en funcionamiento.

Según el relato de la madre, el accidente ocurrió poco antes de las 14. Al percatarse de la situación la trasladó inmediatamente al hospital pediátrico Humberto Notti, donde fue atendida por el equipo médico de guardia.

Por las graves heridas fue derivada a cirugía de forma urgente, y allí tuvieron que diagnosticar la amputación del brazo derecho hasta la altura del hombro.

En el caso intervienen la Oficina Fiscal de Maipú y el Equipo Técnico Interdisciplinario, quienes investigan las circunstancias del hecho y labran las actuaciones correspondientes.