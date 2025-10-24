Rescatan a padre e hijo en el Nahuel Huapi: el viento los sorprendió en pleno lago

Efectivos de la Prefectura Naval Argentina asistieron a dos hombres que no podían regresar a la costa debido al aumento repentino del viento y el oleaje en el Lago Nahuel Huapi, en cercanías de la Bahía San Patricio, dentro de la Península de Quetrihué.

El operativo se inició tras recibirse una comunicación telefónica al número 106 de Emergencias Náuticas, cuando uno de los hombres informó que se encontraba junto a su padre a bordo de un kayak inflable, sin posibilidad de retornar por sus propios medios.

De inmediato, personal de Prefectura desplegó un operativo de búsqueda y logró localizar a los navegantes, trasladándolos —junto con la embarcación— hasta el muelle Modesta Victoria, ubicado en la Bahía Mansa. Ambos hombres, oriundos de la localidad bonaerense de Lanús, fueron asistidos en el lugar y se encontraban en buen estado de salud.

Según relataron, las condiciones meteorológicas adversas les impidieron continuar remando y regresar por sus propios medios, debido a la estructura del kayak y la fuerza del viento en el sector.

Prefectura reiteró la importancia de consultar el pronóstico del tiempo antes de navegar, utilizar equipos de seguridad y mantener comunicación constante con las autoridades marítimas ante cualquier emergencia.