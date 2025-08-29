Un grupo de jóvenes le pegó a una adolescente y terminó en el hospital, pero un héroe inesperado evitó lo peor

Un ataque que conmocionó a Plottier

El pasado martes cerca de las 13:20, en horario de salida escolar, una adolescente de tercer año del EPET N°9 de Plottier fue víctima de una agresión brutal. Un grupo de jóvenes la golpeó en la ciclovía que une el Parque España con la escuela, generando momentos de gran tensión frente a transeúntes y estudiantes.

La violencia fue tal que la víctima tuvo que ser trasladada de urgencia al hospital local, donde recibió atención médica. Actualmente, se encuentra en proceso de recuperación, aunque la conmoción sigue entre compañeros, docentes y vecinos.

El héroe inesperado

Según contaron familiares de la joven, un hombre mayor que pasaba por la zona logró interponerse entre la agresora y la víctima, frenando los golpes y evitando que la situación fuera aún peor. Los familiares buscan dar con él para agradecerle públicamente su intervención.

La indignación de la comunidad

El episodio encendió la alarma entre padres, estudiantes y vecinos, que no entienden cómo la violencia puede ocurrir tan cerca de los colegios. Muchos piden a las autoridades reforzar la seguridad en los alrededores de los establecimientos educativos, instalar cámaras o sumar presencia policial, para que situaciones como esta no se repitan.

Exigen acciones inmediatas

El caso dejó en evidencia la preocupación latente por la violencia juvenil en Plottier. La comunidad educativa insiste en que se deben tomar medidas rápidas y contundentes para proteger a los estudiantes y evitar que más adolescentes sufran golpes o agresiones a la salida de las escuelas.

Investigación en curso

La joven permanece fuera de peligro, aunque con lesiones producto del ataque. Mientras tanto, se investiga quiénes participaron de la agresión y cuáles fueron los motivos que desencadenaron semejante violencia.