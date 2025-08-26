La dura decisión que tomó la muni de Plottier tras la brutal agresión en la pista de atletismo

Desde la Municipalidad de Plottier informaron que este lunes hubo un hecho de violencia en la pista de atletismo de la ciudad. Una familia ingresó al predio con bicicletas y patines, todos elementos prohibidos en este espacio deportivo. Fueron advertidos por los profesores de la Escuela Municipal de Atletismo, y los adultos reaccionaron de manera violenta. Según confirmaron desde la comuna, el espacio estará cerrado durante algunas semanas.

Una mujer le propinó varias piñas en la cabeza a una profesora, mientras que un hombre intentó agredir físicamente a otro de los docentes presentes. La situación se tornó muy grave y puso en riesgo la integridad de los trabajadores municipales.

Desde el Municipio repudiaron "este tipo de conductas, que atentan contra la convivencia ciudadana y el respeto hacia quienes desarrollan su labor diaria", dijeron mediante un comunicado.

Por estos hecho, el subsecretario de Deportes, Juventud y Turismo de Plottier, Gustavo Stelzer, dijo en diálogo con La Red Neuquén, que la pista se estará cerrada los días que siguen.

"Primero se cierra en repudio a lo sucedido, porque no queremos que se repita. Necesitamos que la gente entienda como es el uso correcto de los espacios públicos», señaló. También realizarán reparaciones.

En ese sentido, la Municipalidad recordó que la pista de atletismo es de uso exclusivo para la práctica de dicha disciplina, por lo que no está permitido el ingreso con bicicletas, patines ni otros elementos que puedan dañar la superficie.

Una vez habilitada "la pista tendrá seguridad y restricción de acceso, lamentablemente debemos tomar medidas luego de lo sucedido", reconoció.

