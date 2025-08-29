Trece años de prisión por pedofilia: un vecino de Villa Traful cayó por más de 100 videos de abusos a menores

De la comisaría al penal

El traslado se concretó esta semana. El condenado, que llevaba más de un año en la comisaría de Villa Traful, fue llevado bajo custodia policial hasta la Unidad de Detención N°42 de San Martín de los Andes. Allí quedó alojado en el pabellón único, sector A, tras ser revisado médicamente y notificado del régimen carcelario.

El fallo que estremeció en 2023

La condena se conoció en noviembre de 2023, cuando un tribunal lo declaró responsable de abuso sexual agravado, producción y tenencia de material pornográfico infantil, y lesiones en contexto de violencia de género. La pena fue fijada en 13 años de prisión efectiva.

El proceso judicial, que duró ocho meses, dejó en claro que no solo cometía abusos: también los grababa y almacenaba. En total, los investigadores encontraron más de cien videos de contenido aberrante, prueba suficiente para sellar su destino judicial.

La red detrás del caso

Las pericias informáticas confirmaron que el hombre no actuaba solo. Formaba parte de una red de pedófilos en la que circulaban imágenes y videos de menores. Pero lo más estremecedor fue descubrir que los integrantes del grupo se aconsejaban entre sí sobre cómo someter y filmar a los chicos, disfrazando los ataques de supuestos “juegos”.

Ese nivel de perversión generó impacto incluso en los propios investigadores, que describieron el caso como uno de los más aberrantes de los últimos años en la región.

“Es realmente espeluznante lo que vimos. Es un hecho aberrante en todo sentido”, había mencionado una de las fuentes del caso que tuvo acceso a los videos.

A punto de quebrarse, detalló que “además, entre ellos buscan mejorar las técnicas para cometer los abusos y filmarlos". Frases como “comentame qué técnica podría aplicar con mi hija”, a lo que otro le respondía “proponele jugar a la carpita”. Claramente no dicen “jugar a la carpita y violarla, pero es lo que sucede", relataron fuentes allegadas al caso.

Lo que viene en tribunales

Aunque la condena ya fue dictada, falta que se realice el juicio de cesura, donde se confirmará la pena definitiva. Esa instancia está prevista para diciembre de este año, aunque podría postergarse hasta febrero de 2025, luego de la feria judicial.

Mientras tanto, el repudio social en Villa Traful sigue vigente. Para una comunidad pequeña, el escándalo dejó una marca difícil de borrar y reabrió el debate sobre la necesidad de una respuesta más firme frente a las redes de pedofilia.