El anestesiólogo Mauricio Atencio Krausse fue declarado culpable de homicidio culposo de Valentín Mercado Toledo, el niño de 4 años que murió en julio del año pasado tras una cirugía en el Sanatorio Juan XXIII de Roca. La sentencia, que sacude al ámbito médico y judicial, se basa en pruebas y testimonios que acreditaron la mala praxis. La defensa tiene cinco días para presentar su escrito antes de que se fije la pena definitiva, que podría incluir inhabilitación profesional, aunque por el tipo de delito, no irá preso.

Durante la audiencia, seguida por Krausse y su abogado Juan Ignacio Scianca vía Zoom, el juez Emilio Stadler fue categórico: la responsabilidad penal quedó acreditada. Según el magistrado, el anestesiólogo “no reaccionó ante las alertas del monitor”, y lo más grave: el equipo estaba apagado. Fue una enfermera quien advirtió la situación en pleno procedimiento, cuando ya era demasiado tarde.

Este detalle, que parece sacado de un guion de terror hospitalario, se convirtió en la pieza clave para sostener la acusación. Stadler remarcó que la reacción del equipo médico fue rápida recién cuando el niño ya estaba en paro cardíaco, un momento irreversible.

Por qué no irá a la cárcel

Aunque la palabra “culpable” retumba con fuerza, la figura de homicidio culposo contempla escalas penales que, en casos de profesionales sin antecedentes, suelen derivar en penas de ejecución condicional. Esto significa que Krausse evitará la cárcel, aunque deberá cumplir reglas de conducta y, eventualmente, enfrentar la inhabilitación para ejercer.

La pena todavía no está fijada. Todo dependerá de lo que presente la defensa en los próximos cinco días, antes de la audiencia de cesura. Allí se conocerá el desenlace final de este capítulo judicial.

El debate se desarrollódurante la semana pasada en la Ciudad Judicial de Roca y fue un desfile de voces médicas y técnicas. Declararon médicas de Terapia, cirujanos, el médico forense Ariel Bustos, el bioingeniero Juan Álvarez, instrumentadoras quirúrgicas, un enfermero y hasta una anestesióloga citada por la defensa.

La acusación estuvo a cargo del fiscal Gastón Britos Rubiolo, mientras que la querella, representando a Ariana, la mamá de Valentín, actuó a través de los abogados Miguel Zeballos y Agustín Aguilar. La defensa, encabezada por Scianca, intentó sostener la inocencia del anestesiólogo, pero las pruebas técnicas y los testimonios fueron contundentes.

Valentín tenía apenas 4 años. Su nombre, repetido una y otra vez en la sala, recordó que detrás de cada expediente hay una vida truncada y una familia destrozada. Ariana, su madre, se convirtió en el rostro visible de la búsqueda de justicia.

La sentencia contra Krausse no solo marca un precedente en el ámbito médico, sino que también expone las fallas de un sistema que debería garantizar seguridad en cada quirófano. El monitor apagado, la alerta ignorada y la reacción tardía son símbolos de una tragedia que nunca debió ocurrir.

El 11 de julio Valentín había ingresado al sanatorio Juan XXIII para una cirugía programada de hernia de diafragma. con todos los estudios prequirúrgicos dieron excelente y que aquel día le dijeron a la madre que espere porque él volvía a la sala en una hora y media no más. Sin embargo, eso no pasó y Valentín no regresó.

Ahora, todo queda en manos de la defensa y de la audiencia de cesura. Allí se definirá si Krausse podrá seguir ejerciendo o si quedará inhabilitado. La sociedad, mientras tanto, espera una respuesta que equilibre justicia y responsabilidad.