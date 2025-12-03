En la noche de los Personajes del Año, donde la alfombra roja se transforma en un desfile de looks y tensiones, Flor Jazmín Peña terminó siendo protagonista de un momento inesperado. Mientras la producción organizaba la foto grupal, un registro captado por Yanina Latorre desató sospechas sobre un supuesto intento de seducción hacia Nico Occhiato, y el gesto de la bailarina abrió la puerta a una oleada de comentarios.

La escena, que parecía simplemente una espera más de gala, se volvió combustible cuando Flor Jazmín Peña dejó escapar una frase cargada de fastidio. Desde atrás de Nico Occhiato, y sin saber que la estaban filmando, lanzó: "¡Estoy viendo cada cosa!", dejando entrever que algo en el ambiente no le había caído bien. Ese clip fue suficiente para que comenzaran a circular versiones sobre una famosa que habría querido acercarse más de lo adecuado.

En medio de ese revuelo, varias figuras del panelismo apuntaron a Julieta Poggio como la posible involucrada. Sin embargo, la propia actriz salió a despejar el rumor con firmeza. "No sé de dónde sacaron eso. Creo que solo lo saludé y no crucé palabra en toda la noche", explicó en diálogo con Pepe Ochoa para Bondi Live. Y, para dejar aún más claro su punto, remató con ironía: "No es mi tipo, me gusta más Flor Jazmín".

La situación no pasó inadvertida para la bailarina. Al ver cómo el rumor se expandía y la señalaban como enojada con Julieta Poggio, Flor Jazmín decidió comunicarse con Mariana Brey para ponerle un freno a la novela mediática. Según relató la periodista, Flor quiso aclarar la naturaleza del video que se viralizó junto a Yanina Latorre. "No pasó nada, es un chiste interno para la comunidad de LUZU, estábamos jodiendo. Nada tiene que ver con Juli, vi que se está diciendo que es ella", sostuvo, dejando claro que su comentario no apuntaba a Poggio.

Con la ola instalada, la bailarina insistió en que la versión carece de fundamento. "Nada más alejado de la realidad. Ella me cae bárbaro, es divina y nunca la vi en algún tipo de comportamiento de estas características", dijo, buscando desactivar cualquier lectura malintencionada sobre su vínculo.

Mientras tanto, Julieta Poggio también tuvo que lidiar con otra polémica surgida en la gala: su cruce con la China Suárez. Allí también optó por bajar el tono y marcar distancia. “Aprendí que, con la exposición, estas cosas pasan. No me puse mal. No la conozco. No voy a opinar de ella como mujer porque no la conozco”, expresó, consciente de que su nombre venía siendo arrastrado por varios conflictos ajenos.

Así, entre chistes internos, cámaras encendidas y rumores que crecen a una velocidad descontrolada, Flor Jazmín y Nico Occhiato vuelven a quedar en el centro de la conversación. Esta vez, por un episodio mínimo que terminó inflado en redes, pero que ambos protagonistas se ocuparon de aclarar antes de que tomara otro volumen.