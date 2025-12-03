A través de una sesión preparatoria que se llevó a cabo este mediodía, realizaron su juramento en la Cámara de Diputados de la Nación los 127 legisladores electos en los comicios del pasado 26 de octubre. Quiénes ingresan a la Cámara baja por las provincias de Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Río Negro y quiénes dejan sus escaños a partir del 10 del corriente mes.



Por la provincia del Neuquén, juraron los diputados nacionales electos Gastón Riesco, Soledad Mondaca (La Libertad Avanza) y Karina Maureira (La Neuquinidad).



Por su parte, se van de la Cámara baja los legisladores Pablo Cervi (pasa al Senado), Osvaldo Llancafilo y Tanya Bertoldi (jurará mañana como ministra de Infraestructura de Neuquén).



En el caso de Chubut, juraron los diputados Maira Frias (La Libertad Avanza) y Juan Pablo Luque (Unidos Podemos). En contraposición, marcharán del recinto el 10 de diciembre Ana Clara Romero (PRO) y Eugenia Alianiello (Unión por la Patria).



Por el lado de Santa Cruz, juraron Juan Carlos Molina, Moira Lanesan (Fuerza Santacruceña) y Jairo Guzmán (La Libertad Avanza); en tanto que se irán de la Cámara de Diputados el 10 de diciembre Roxana Reyes, Facundo Prades y Gustavo González.



Finalmente, en el caso de Río Negro, juraron los diputados nacionales electos Aníbal Tortoriello (La Libertad Avanza) y Adriana Serquis (Fuerza Patria).



Por su parte, culminó su mandato Agustín Domingo y también hacía lo propio Tortoriello, representante del PRO que seguirá en la Cámara baja, pero ahora por el espacio violeta.



