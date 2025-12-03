La tarde del martes se tiñó de tragedia en el barrio Carolinas Altas de Alicante, cuando la Policía Nacional de España halló los cuerpos sin vida de una pareja de argentinos en el departamento que compartían. La escena que descubrieron los agentes tras recibir el aviso pasadas las 17 horas locales confirmó los peores temores: ella, de 29 años, yacía con heridas de arma blanca en el pecho; él, de 34, fue encontrado en el balcón con signos de ahorcamiento. Las primeras hipótesis de los investigadores apuntan a un femicidio seguido de suicidio, un desenlace fatal para una relación que atravesaba un proceso de separación.

La alerta se disparó de forma indirecta, cuando la guardería a la que asiste la hija de tres años de la pareja notó que nadie había pasado a buscar a la niña por la tarde. Tras varios intentos fallidos de comunicarse con los padres, los responsables del centro infantil llamaron al siguiente número de referencia: la hermana de la víctima. Ella se desplazó inmediatamente al departamento y fue quien ingresó a la vivienda, encontrándose con la escena dantesca. Vecinos de la zona declararon haber escuchado gritos de auxilio alrededor de esa hora.

Los agentes del grupo de Homicidios y de la brigada científica de la Policía Nacional se presentaron en el lugar para iniciar las pericias correspondientes. Según informaron fuentes de la investigación, no existían denuncias previas por violencia de género ni registros en el sistema Viogen, el dispositivo que utiliza la policía española para vigilar a agresores machistas. Los cuerpos fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal de Alicante para las autopsias que determinarán las causas exactas de muerte.

Este caso se suma a una estadística alarmante: España registró 41 víctimas mortales de violencia de género en 2025, elevando el total a 1.336 desde 2003. En Argentina, el panorama no es menos dramático, con 231 femicidios e instigaciones al suicidio registrados hasta el 30 de noviembre de este año, lo que equivale a un femicidio cada 35 horas. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ya recaba datos sobre este nuevo caso mientras las autoridades valencianas expresaron su "máxima atención y profunda preocupación" ante lo que califican como un posible nuevo asesinato machista.