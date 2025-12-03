La rutina comercial del centro oeste neuquino se quebró de golpe este mediodía cuando una fuerte explosión sacudió la zona de Santamaría y Roca. Los locales sintieron el impacto de inmediato y muchos sufrieron daños materiales. Entre ellos, una comerciante cuyo negocio da directamente a la vereda del edificio afectado.

Ocurrió en un departamento del segundo piso del edificio, donde, según las primeras versiones, una pérdida de gas habría provocado el estallido. El noticiero central de 24/7 Canal de Noticias llegó a los pocos minutos de producida la explosión y recogió testimonios en medio de la conmoción. Muchos vecinos salían aún aturdidos, algunos con lo puesto y otros sin poder acercarse a sus viviendas por la zona vallada.

“Fue una explosión fuerte, muy fuerte. Acá se reventaron los vidrios del frente”, contó todavía conmocionada.

“Salió con el documento, la billetera y nada más. Estaba en shock”, relató el cronista del noticiero sobre una vecina que escapó del cuarto piso. La mujer apenas atinó a decir que sintió el estallido “muy fuerte” y corrió por las escaleras antes de que los bomberos ordenaran la evacuación total del edificio.

Otro de los datos más estremecedores fue aportado por una residente del sector: “Una chica se tiró desde el tercer piso. Tiene quemaduras y golpes. La llevaron de urgencia”, contó. La joven fue trasladada al hospital Castro Rendón.

La mujer aseguró que los vecinos estaban intentando entender lo ocurrido mientras los bomberos ordenaban la evacuación. “Dicen que fue en el departamento de atrás, no en el de adelante. Toda la explosión fue atrás y al costado, donde también se rompió la pared”, indicó.

“Desaparecieron dos paredes. Quedó la cocina, el lavadero y el living abiertos como si fuera un balcón”, describió el móvil de 24/7 al mostrar imágenes internas del edificio.

Uno de los momentos más dramáticos fue la caída de una joven desde uno de los pisos superiores. “Se arrojó… cayó para el costado. La llevaron en ambulancia, pero dicen que está bien”, relató la comerciante, quien admitió que estaban preocupados porque varios vecinos habían sido socorridos. “Nos faltaba ver si ella estaba bien. Se llevaron gente en ambulancia, pero no sabíamos quién era”, dijo.

En su local, además de los vidrios dañados, también sintió la onda expansiva. “Los vidrios vibraron mucho, fue impactante. Se sintió la vibración fuerte”, afirmó antes de que el operativo de seguridad avanzara sobre la cuadra.

La zona permaneció acordonada mientras trabajaban bomberos, policía y operarios de la empresa de gas para determinar el origen del estallido.