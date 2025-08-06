Ataque brutal en Catriel: una nena de dos años fue mordida por un Pitbull y un Rottweiler

Una nena de dos años terminó con heridas graves tras ser atacada por dos perros de gran porte en un barrio de Catriel. La menor tuvo que recibir más de 15 puntos de sutura por las profundas mordidas en la pierna y el tórax que le provocaron un pitbull y un rottweiler. Los vecinos del lugar aseguran que no es la primera vez que estos animales se comportan de manera violenta con la gente que pasa caminando por la calle Pedro Hernández.

El hecho sucedió el lunes por la noche, cerca de las 21:30 frente a la casa número 78. Una mujer caminaba con su hijita cuando, sin aviso, un pitbull marrón y un dóberman negro se les tiraron encima. La mamá intentó cubrir a la nena, pero no pudo evitar el ataque. Las mordidas más graves se las llevó la pequeña, que terminó en un charco de sangre en plena vereda.

Un vecino fue quien reaccionó de inmediato: cargó a ambas en su auto y las llevó directo a la guardia del hospital. Allí, los médicos constataron que la niña tenía lesiones profundas en la pierna derecha y cerca de las costillas. De inmediato le hicieron curaciones y puntos. La madre, con heridas más leves, no se despegó ni un segundo de su hija.

Los padres expusieron el caso en las redes sociales y publicaron la denuncia penal contra los dueños de los animales

Pero el drama no terminó ahí. Según contó el padre en redes sociales, los dueños de los perros aparecieron en la guardia, ofrecieron ayuda “de palabra”, pero jamás se preocuparon realmente. "En ningún momento me pidieron un número de teléfono ni preguntaron si mi hija necesitaba algún medicamento", escribió indignado. Hasta hoy, no volvieron a dar la cara.

El caso generó bronca y miedo en todo el barrio. Otros vecinos aseguraron que los mismos perros ya atacaron antes. "Ayer le tocó a mi hija, mañana puede ser otro nene. Esto no puede quedar así", reclamó la familia. Piden controles, sanciones y que alguien se haga responsable.

Desde la comunidad también exigen que el Municipio actúe de una vez. Quieren saber si estos animales tienen antecedentes de agresión, si fueron denunciados y si están habilitados para circular sin bozal ni correa. Y sobre todo, quieren que se revise si los dueños cumplen con la tenencia responsable, especialmente tratándose de razas que, por su fuerza y tamaño, pueden causar heridas gravísimas.