Incendian Kangoo robada en Ruta del Petróleo: daños totales

Según informó la Comisaría 16 de Neuquén, una camioneta de color verde fue robada durante la madrugada en el barrio San Lorenzo. Horas después, fue encontrada abandonada e incendiada en la Ruta 67, entre la Autovía Norte y la Ruta 51.

El incendio se registró alrededor de las 8:30 de la mañana. Bomberos voluntarios de Centenario llegaron rápidamente al lugar, pero no pudieron evitar que el fuego destruyera completamente la Kangoo. Además, efectivos de la Comisaría 52 de la misma localidad también acudieron para tomar intervención en el hecho.

La fiscalía ordenó que el vehículo sea retirado por su propietario, quien según los datos disponibles, no contaría con seguro para el vehículo. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el robo y el incendio.