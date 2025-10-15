¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 15 de Octubre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
Fue atendido en neuquén capital

Tras su internación y reposo, cómo sigue el estado de salud de Carlos Saloniti

Después de realizarse estudios médicos, el intendente de San Martín de los Andes confirmó que debe ser intervenido quirúrgicamente.

Por Redacción

Miércoles, 15 de octubre de 2025 a las 20:27
PUBLICIDAD

Según informó oficialmente el Municipio de San Martín de los Andes, el intendente Carlos Saloniti fue atendido en la ciudad de Neuquén por el Dr. Daniel Castro, médico cirujano especializado en urología.

El parte médico difundido este miércoles señala que, luego de los chequeos correspondientes, el mandatario municipal continuará con licencia médica bajo recomendación de los profesionales que lo asisten.

Intervención programada para el 21 de octubre

Tras los estudios realizados, se confirmó que el 21 de octubre se llevará a cabo la intervención quirúrgica en la ciudad de Neuquén.

El procedimiento estará a cargo del equipo médico del Dr. Castro y se desarrollará en una institución sanitaria local, según precisaron fuentes del entorno del intendente.

Evolución y continuidad institucional

De acuerdo con el comunicado oficial, Saloniti se encuentra en buen estado de salud y mantiene contacto permanente con su equipo de gobierno. Durante su licencia, la administración municipal continuará funcionando con normalidad, de acuerdo con los mecanismos previstos en la Carta Orgánica Municipal.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD