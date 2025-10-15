Tras su internación y reposo, cómo sigue el estado de salud de Carlos Saloniti

Según informó oficialmente el Municipio de San Martín de los Andes, el intendente Carlos Saloniti fue atendido en la ciudad de Neuquén por el Dr. Daniel Castro, médico cirujano especializado en urología.

El parte médico difundido este miércoles señala que, luego de los chequeos correspondientes, el mandatario municipal continuará con licencia médica bajo recomendación de los profesionales que lo asisten.

Intervención programada para el 21 de octubre

Tras los estudios realizados, se confirmó que el 21 de octubre se llevará a cabo la intervención quirúrgica en la ciudad de Neuquén.

El procedimiento estará a cargo del equipo médico del Dr. Castro y se desarrollará en una institución sanitaria local, según precisaron fuentes del entorno del intendente.

Evolución y continuidad institucional

De acuerdo con el comunicado oficial, Saloniti se encuentra en buen estado de salud y mantiene contacto permanente con su equipo de gobierno. Durante su licencia, la administración municipal continuará funcionando con normalidad, de acuerdo con los mecanismos previstos en la Carta Orgánica Municipal.