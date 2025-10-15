Un joven sanmartinense busca ser el mejor del país en una competencia de tecnología

Juan Pablo Delorenzi Rey, estudiante del Colegio Fasta Miguel Ángel Tobares de San Martín de los Andes, fue seleccionado como uno de los 15 mejores del país que competirá en la 10ª Competencia Argentina de Tecnología (OATec), organizada por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA).

El joven de 18 años sueña con convertirse en ingeniero mecánico. Su pasión siempre fue el funcionamiento de los autos, por eso hace un par de años trabaja en un taller mecánico para perfeccionarse.

Para clasificar a esta final, debió resolver 10 ejercicios prácticos de física en 15 minutos, en un examen virtual. Tuvo que prepararse durante cuatro meses estudiando de forma intensiva. Cuando recibió el mail confirmando su clasificación, estalló de alegría.

La final será entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre en Buenos Aires y consta de un desafío práctico en tres horas. Con materiales que les proporcionan deben crear una invención que sea funcional, creativa, viable y eficiente.

El premio principal es una beca completa y una computadora; el segundo, una beca de 75% y una tablet; y el tercero, una beca de 50%.

“Siempre supe que quería estudiar en el ITBA. No vengo de una familia que pueda afrontar los costos, así que sabía que debía buscar una beca”, señaló el joven.