En la otra semifinal del Mundial Sub-20 de Chile se dio un acontencimiento histórico: Marruecos le ganó por penales a Francia y es finalista por primera vez en su historia. Después del 1-1 en el tiempo reglamentario y el alargue, los Leones del Atlas avanzaron imponiéndose 5-4 en desde los doce pasos. Además, los africanos lograron así la primera final de su historia en un torneo FIFA en todas las categorías.

En la primera mitad, Marruecos aprovechó un penal provocado por el mediocampista francés Andréa Leborgne, que tiró de la camiseta al defensor Ismaël Baouf en un tiro de esquina. Con un guiño de la fortuna, el tanto llegó luego de que Yassir Zabiri estrellara su tiro en el palo pero rebotase en la espalda del portero Lisandru Olmeta para, con esa carambola, establecer el 1-0.

Sin embargo, los franceses reaccionaron y en el complemento dominaron para conseguir la igualdad. Un gran desborde por derecha de Moustapha Dabo encontró libre por el área chica a Lucas Michel, que no tuvo más que empujarla para el 1-1. Desde allí, Les Bleus lo intentaron pero no pudieron doblegar al arquero Yanis Benchaouch, que debió salir lesionado, ni a su suplente Ibrahim Gomis.

El encuentro se fue a tiempo extra, donde no hubo demasiadas emociones, aunque Francia terminó quedándose con uno menos debido a la expulsión de Rabby Nzingoula, que vio la segunda amarilla en el minuto 107. La historia se terminaba, pero faltaba un detalle: en el instatnte previo a los penales, el entrenador marroquí decidió meter a su tercer arquero, Abdelhakim Mesbahi, para la definición, dándole un condimento más al encuentro.

En los penales, los africanos tomaron ventaja luego de que Gady Beyuku estrellara su penal contra el palo, pero la desperdició cuando Olmeta le tapó su tiro a Mohammed Hamony, por lo que el duelo quedó 4-4 y hubo que ir a la muerte súbita. Allí, luego de que Naim Byar metiera para los marroquíes, el héroe inesperado fue Mesbahi, que alcanzó a manotear el tiro de Djylian N'Guessan para decretar el 5-4 de los Leones del Atlas y el pase a la final por penales.

Así fue que Marruecos se metió por primera vez en su historia en una final y volvió a hacer gala de su etiqueta de matagigantes, que se ganó tras sus victorias ante España y Brasil en la fase de grupos. Este hito, además, confirma el gran momento del fútbol marroquí con el cuarto puesto del Mundial de Qatar 2022 y el bronce conseguido en los Juegos Olímpicos de París 2024.