Sufrió y luchó, pero finalmente la Selección Argentina Sub-20 le ganó 1-0 a Colombia y es finalista del Mundial Sub-20 de Chile. En el Estadio Nacional de Santiago, la albiceleste se valió del gol de Mateo Silvetti para retornar al duelo definitorio después de 18 años, cuando se consagró en Canadá 2007. El rival será Marruecos, que dejó en el camino a Francia por penales, buscando la séptima estrella.

En uno de los partidos más complejos del Mundial Sub-20, el equipo dirigido por Diego Placente supo sobrellevar las dificultades del partido en la primera parte, empezó a manejar mejor el partido y generó sus chances. Del otro lado, cuando Colombia intentó apareció un Santino Barbi de enorme actuación con tres muy buenas atajadas. En un complemento donde hubo espacios y oportunidades para ambos, destacó el partido de un Gianluca Prestianni que le imprimió su jerarquía al ataque e iba a generar la jugada clave del encuentro.

El surgido en Vélez y actual futbolista del Benfica condujo por el medio un ataque y habilitó con justeza a Silvetti, que una vez más saliendo desde el banco aportó su cuota goleadora al equipo. A pesar de haber desperdiciado dos ocasiones antes, el compañero de Lionel Messi en Inter Miami recibió y definió con categoría ante la salida del arquero Jordan García. Pudo haber un segundo tanto con un gran remate de Prestianni, pero el arquero lo evitó, no obstante el combinado nacional pudo aguantar la embestida final de Colombia y terminó llevándose un triunfo que le permite seguir soñando con el séptimo título de la categoría. El último pasó será ante Marruecos.

Silvetti y el gol clave

Faltando 20 minutos para el final, este caótico encuentro que tuvo ocasiones para ambos tuvo el tanto argentino en un momento fundamental. Gianluca Prestianni aceleró por el medio y esperó que se abriera el hueco para soltársela en el momento justo a Mateo Silvetti, que la punteó con mucha categoría ante la salida del arquero Jordan García para establecer el tanto que dio el pase a la final a la albiceleste.

Expulsado Rentería en Colombia

El partido levantó cada vez más su temperatura y, en medio de la vorágine, el extremo colombiano que ingresó por el lesionado Joel Canchimbo y tuvo una de las más claras de los cafeteros, dejó con diez a su equipo por una doble amarilla evitable. Dylan Gorosito le ganó en velocidad y el hombre de Sarmiento fue directamente a frenarlo tomándolo desde atrás. El árbitro João da Silva Pinheiro no tuvo alternativo y echó al atacante.

Las chances de Argentina

A pocos minutos del descanso, la albiceleste tuvo su ocasión más clara con una buena jugada colectiva. La tomó Alejo Sarco de espaldas al arco y jugó una pared en el área con Ian Subiabre que se la devolvió y el '9' sacó un centro que llegó a ser manoteado con lo justo por el arquero Jordan García justo cuando Valentino Acuña llegaba para empujarla.

En el inicio del complemento, el contexto del partido empezó a dejar espacios para los dos equipos y Argentina tuvo la primera con el entonces recién ingresado Silvetti, que recibió por derecha una muy buena habilitación de Prestianni, pero tras el freno su derechazo salió desviado.

Barbi y dos atajadones

En un partido con ocasiones para ambos, el arquero argentino apareció para evitar la ventaja rival en momentos importantes. Primero, a los 7 minutos, un centro bombeado de Óscar Perea encontró por el segundo palo el cabezazo de Canchimbo, que remató justo donde se encontraba el golero albiceleste, que dio una respuesta firme ante el intento.

Ya en el complemento, el arquero de Talleres de Córdoba se hizo gigante contra un remate bajo de Jhon Rentería en un contragolpe peligrosísimo de Colombia llegando a los 10 minutos. Luego, el cruce salvador de Tobías Ramírez evitó que Emilio Aristizábal la empujara al gol en el rebote.

Formaciones

Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tomás Pérez, Juan Villaba, Tobías Ramírez, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña, Ian Subiabre; Gianluca Prestianni y Alejo Sarco.

Colombia: Jordan García; Julián Bazán, Simón García, Yeimar Mosquera, Juan Arizala; Elkin Rivero, Joel Romero, Kéner González; Joel Canchimbo, Emilio Aristizabal y Óscar Perea.

Estadio: Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

Árbitro: João da Silva Pinheiro (Portugal).

Así llegan al partido

El de hoy no será un duelo para nada accesible, no solamente porque el rival viene de dejar afuera a un candidato como España, sino porque Placente tendrá dos bajas con las que lidiar para este encuentro. Maher Carrizo, autor de un tanto ante México, se pierde el choque por acumulación de amarillas, en tanto que el central Valente Pierani tiene un esguince de rodilla que lo dejó afuera de la competencia. Juan Villalba reemplazaría al zaguero, mientras que la duda por el reemplazante del extremo de Vélez está entre Ian Subiabre y Santino Andino.

Por su parte, Colombia tampoco conoce la derrota en lo que va del torneo, aunque acumula tres victorias y dos empates. En la fase previa batalló para doblegar por 3-2 a España y meterse entre los cuatro mejores. De cara al duelo, el entrenador César Torres no podrá contar con su goleador Neyser Villarreal, delantero que marcó tres tantos ante los ibéricos, ni con el lateral derecho Carlos Sanabria, quienes acumularon dos tarjetas amarillas y se perderán el encuentro por suspensión. Además, Jordan Barrera, otra de sus figuras, tampoco llegaría para el duelo de hoy por lesión.