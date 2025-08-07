Otra vez la Ruta 7: una camioneta volcó y provocó trastornos en el tránsito

Una camioneta Toyota Hilux doble cabina, perteneciente a una empresa, volcó este jueves en la intersección de Calle 3 y Ruta 7, mano Centenario–Neuquén. El vehículo era conducido por una mujer que, según confirmaron las autoridades, no sufrió lesiones.

Producto del siniestro, uno de los dos carriles quedó inhabilitado, lo que generó largas filas de vehículos en dirección a la capital. Personal de Bomberos y efectivos de la Comisaría Quinta de Centenario se hicieron presentes en el lugar para asistir y ordenar el tránsito.

Autoridades colocaron conos de señalización y se trabaja en la remoción del vehículo siniestrado. Se recomienda a los conductores circular con precaución por el área afectada.

Intervino el SIEN, pero no fue necesario su servicio

Una unidad del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) arribó para verificar el estado de la conductora. No se requirió atención médica, ya que no presentaba lesiones.