Talaron 56 árboles en Las Grutas y tendrán que pagar 152 millones de pesos

El Tribunal de Cuentas de San Antonio Oeste impuso una multa de casi 152 millones de pesos a los responsables de la tala de 56 árboles en el ex camping de la Mutual del Personal del Banco Provincia de Río Negro, ubicado en pleno centro de Las Grutas. Además, deberán plantar 224 nuevos ejemplares como parte de la reparación ambiental. La medida fue celebrada por vecinos que impulsaron la denuncia y que ahora exigen que los fondos se destinen exclusivamente a la localidad.

Todo comenzó en 2021, cuando la Mutual del Banco Provincia de Río Negro, propietaria del predio, enfrentaba una crisis económica que se volvió insostenible. En una asamblea general, la entidad decidió vender el terreno para saldar deudas y pagar salarios atrasados. El lugar, una privilegiada manzana ubicada entre las calles Cipolletti, Río Colorado, Río Negro y Pilcaniyeu, rodeado por una frondosa arboleda que formaba parte del paisaje histórico del balneario, tenía un valor estimado de 1.400.000 dólares.

La decisión de venta no cayó bien entre vecinos ni ex empleados. El predio no era solo un espacio físico: era memoria, sombra, encuentro. Mientras se avanzaba con los trámites, comenzaron las tareas de desmonte. La tala fue rápida, silenciosa y sin consulta. Cuando los vecinos se dieron cuenta, el daño ya estaba hecho.

Fue entonces cuando la comisión vecinal decidió actuar. Presentaron una denuncia ambiental y lograron que el Tribunal de Cuentas interviniera. El fallo llegó este año y fue contundente: multa millonaria y obligación de reforestar con cuatro árboles por cada uno talado. La cuenta da 224 nuevos ejemplares que deberán ser plantados en distintos sectores de Las Grutas.

Desde la comisión celebraron la resolución, aunque con matices, porque el daño ya está hecho. aunque el fallo sienta un precedente importante. Ahora, el foco está puesto en el cumplimiento. Los vecinos quieren que los fondos se usen para proyectos locales y que la reforestación no quede en promesas. Ya avisaron que van a seguir de cerca cada paso.

El fallo

El fallo del Tribunal de Cuentas aplicó una sanción de 2.800 USAM por infracción a la Ordenanza 6663, lo que equivale a $151.985.736, según el valor vigente de la Unidad Sancionatoria Municipal al momento de la constatación. Los fondos serán destinados a Rentas Generales de la Municipalidad, conforme a la Ordenanza 334/93.