Viento y cambios bruscos de temperatura: el detalle del pronóstico de este jueves

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió el pronóstico del tiempo para la provincia de Neuquén, con condiciones mayormente estables pero con presencia de vientos moderados a fuertes durante la jornada del jueves 16 de octubre. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y los 23 grados, según la zona.

Neuquén Capital

En Neuquén capital, la madrugada se presentará despejada, con una mínima de 10 grados y vientos del sudoeste entre 23 y 31 km/h, con ráfagas de hasta 50 km/h. Por la mañana el cielo estará ligeramente nublado y la temperatura descenderá hasta los 5 grados. Hacia la tarde se espera un máximo de 23 grados, con nubosidad parcial y persistencia del viento del sudoeste. La noche cerrará con 19 grados y una leve disminución en la intensidad del viento.

Zapala

En el centro de la provincia, Zapala tendrá un día con cielo parcialmente nublado y vientos moderados del sudoeste, también con ráfagas de hasta 50 km/h. Las temperaturas irán desde los 3 grados por la mañana hasta los 21 grados por la tarde, mientras que la noche se mantendrá templada, en torno a los 17 grados.

San Martín de los Andes

En el sur provincial, San Martín de los Andes registrará las temperaturas más bajas de la jornada. La mínima será de 2 grados por la mañana, con cielo mayormente nublado, y la máxima alcanzará los 12 grados durante la tarde. Los vientos soplarán del sudoeste entre 23 y 31 km/h, con ráfagas de hasta 50 km/h. Hacia la noche, el cielo se mantendrá ligeramente nublado y la temperatura rondará los 8 grados.

Chos Malal

Más al norte, Chos Malal vivirá una jornada similar, con cielo despejado a ligeramente nublado y vientos del oeste y sudoeste que podrían alcanzar los 50 km/h. Las temperaturas variarán entre 3 y 22 grados, con una noche que rondará los 18 grados.