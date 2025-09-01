¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 01 de Septiembre, Neuquén, Argentina
Seguridad urbana

A seis días de inaugurarlas, un hombre fue demorado por intentar vandalizar bicicleta eléctrica pública

La Policía detuvo a un individuo que intentaba quitar el ploteado de una bicicleta eléctrica del sistema municipal este lunes en el centro de la ciudad.

Por Nicolás Alvarez
Lunes, 01 de septiembre de 2025 a las 20:55
Un hombre fue demorado este lunes por la tarde en el centro de Neuquén tras ser sorprendido mientras manipulaba una bicicleta eléctrica perteneciente al sistema público de transporte municipal.

Según informaron fuentes de la Policía de Neuquén, personal de la División Motorizada fue alertado por un transeúnte sobre la presencia de un sujeto que intentaba retirar el ploteado identificatorio del rodado.

El hecho generó indignación en la gente. "No sirve de nada hacer cosas. siempre rompen", comentó un usuario en el facebook de la Policía, entre insultos

La intervención policial

Al arribar al lugar, los efectivos identificaron a dos personas con características similares a las aportadas por el testigo. Ambos intentaron escapar, pero tras un breve seguimiento se logró demorar a uno de ellos.

La bicicleta presentaba daños visibles en su ploteado, parte del cual ya había sido arrancado.

En el procedimiento participaron agentes de la Bicipolicía y móviles de apoyo. Desde la Comisaría Segunda se coordinó el traslado del detenido para continuar con las actuaciones judiciales correspondientes.

