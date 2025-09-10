La banda de “viudas negras” enfrenta juicio por el asesinato de un empresario

La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 6 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez solicitó la elevación a juicio de la causa contra Clotilde Beatriz Lezcano (19), Enzo Brandon Daniel Benítez (24) y dos mujeres menores de edad, imputados por el homicidio de Luis María Schroeder (72) ocurrido el 22 de junio de 2024 en su vivienda del barrio cerrado Terrazas del Sol, bajo la modalidad viuda negra.

Según la investigación, la víctima conoció a través de una aplicación de citas a una de las menores imputadas, quien se hizo pasar por mayor. La joven lo acompañó hasta su domicilio y le suministró sustancias sedantes. Luego salió en busca de sus cómplices para desvalijar la finca, pero Schroeder recuperó la conciencia antes de lo previsto.

En ese momento, el empresario, dueño de una empresa de fabricación de hidromasajes, fue reducido, atado de pies y manos, golpeado salvajemente y finalmente asfixiado con un cinturón. Posteriormente, la banda escapó con la camioneta Volkswagen Amarok de la víctima, armas de fuego, dinero y pertenencias personales.

Imputación y expectativa de pena

La fiscalía calificó los hechos como homicidio agravado criminis causa, en concurso real con robo agravado en poblado y en banda, con participación de menores y suministro de estupefacientes (en el caso de Lezcano). A Benítez se le imputa homicidio en ocasión de robo agravado. La pena en expectativa es perpetua.

Actualmente, todos los integrantes de la banda se encuentran privados de libertad: los dos mayores a disposición del Juzgado de Garantías Nº 2 de Moreno y las dos menores del Juzgado de Garantías del Joven Nº 1.

El hecho fue descubierto luego de que el hijo de Schroeder no pudiera comunicarse con su padre. Al acudir a la vivienda en calle Mármol al 200, lo encontró tirado en el baño, maniatado y sin vida, por lo que llamó al 911. La policía constató que se trataba de una muerte violenta.

Investigación y detenciones

La causa se tramitó inicialmente en la Fiscalía Nº 2 de Moreno-General Rodríguez, donde se realizaron las primeras medidas de prueba. Gracias a cámaras de seguridad públicas y privadas, se determinó que Schroeder ingresó a su vivienda a las 19.52 acompañado de la joven imputada, con la que había concertado una cita vía Tinder.

Casi tres horas después, la joven salió y regresó acompañada por otras dos mujeres. En la madrugada del día siguiente, la camioneta de Schroeder ingresó al Acceso Oeste. La víctima ya había sufrido robos similares en Pacheco.

El primer detenido fue Brandon Benítez, identificado mediante la Fiat Fiorino utilizada para trasladar a las cómplices, el anillo digital de CABA, la antena del celular de la víctima y huellas dactilares en un televisor robado. Benítez señaló la identidad de dos de las mujeres, incluyendo a una menor detenida previamente en Tigre. Posteriormente fue detenida Clotilde Lezcano, en Villa Zavaleta, CABA, y la última menor imputada fue aprehendida en otro procedimiento y también espera su juicio.