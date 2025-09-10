Un accidente vial poco común sacudió la tranquilidad de la Ruta Provincial Nº17, cuando una camioneta que circulaba hacia Añelo terminó volcando tras desprenderse la lancha que transportaba en su tráiler.

El hecho ocurrió este martes alrededor de las 19.30, a unos 30 kilómetros de Plaza Huincul, cerca del acceso al yacimiento Barrosa, generando complicaciones en la circulación vehicular y un gran despliegue de personal de emergencia.

Ante el llamado de alerta, personal de Bomberos de Plaza Huincul rápidamente activó el protocolo de asistencia y despachó el móvil 25 con seis efectivos al lugar. Al arribar, se encontraron con la escena del vuelco y una lancha desenganchada a pocos metros. Los efectivos realizaron tareas de prevención, control y resguardo de la zona para evitar mayores inconvenientes, mientras la circulación se mantenía reducida.

Heridas leves

Afortunadamente, el único ocupante de la camioneta resultó con lesiones leves y no necesitó atención médica. Las causas del desprendimiento aún no fueron confirmadas, aunque se presume una falla en el sistema de enganche del tráiler como posible origen del siniestro. Las autoridades recordaron la importancia de revisar las condiciones de los vehículos y sus cargas antes de emprender viajes por ruta.

Desde el cuerpo de Bomberos Voluntarios destacaron el trabajo conjunto con las fuerzas policiales en el operativo, que permitió controlar rápidamente la situación y evitar consecuencias mayores.