El gobernador Alberto Weretilneck dispuso, mediante el Decreto 490/24, la convocatoria a sesiones extraordinarias de la Legislatura de Río Negro para el próximo jueves 18 de diciembre. El temario incluye iniciativas de alto impacto vinculadas con el presupuesto, la política impositiva y la promoción del desarrollo productivo y turístico.

En primer lugar, se abordará el Presupuesto 2026 y la Ley Impositiva, que definen el esquema de ingresos y gastos de la administración provincial para el próximo año. Estos proyectos son considerados fundamentales para garantizar la previsibilidad financiera y el funcionamiento de los servicios públicos.

Además, se tratarán proyectos de primera vuelta presentados por el Bloque CC-ARI Cambiemos para crear el Observatorio Provincial de Arbolado, establecer el reintegro al Estado provincial de los costos de atención médica para quienes provoquen un accidente de tránsito y en segunda vuelta iniciativas del mismo bloque para regular el vapeo en espacios públicos, modificar las pensiones de los bomberos voluntarios e instituir el Día Provincial de la Integridad Territorial Argentina.

Por otro lado, se debatirán proyectos del oficialismo que ya cuentan con aprobación en primera vuelta para modificar el procedimiento laboral y establecer un dispositivo QR con información médica relevante.

También se tratará la segunda vuelta de la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (Poder Judicial), la implementación del Código Mariposa (Vamos con Todos) y la creación del Observatorio de Estudio y Prevención de las Conductas Suicidas (Labor Parlamentaria).