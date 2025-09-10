Detectaron carga ilegal de frutas tropicales y hojas de coca sobre la Ruta 22

Personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Chichinales, junto con agentes de Toxicomanía de Regina y la División Canes de Allen, decomisó una importante cantidad de frutas tropicales y hojas de coca transportadas de forma irregular. El procedimiento tuvo lugar sobre la Ruta Nacional 22, frente al destacamento vial de la localidad. Allí, personal policial detuvo una camioneta ocupada por dos hombres de 23 y 30 años. Tras una inspección con un perro especializado de la División Canes de Allen, se halló en la parte trasera del vehículo una riñonera que contenía hojas de coca y varias jaulas con frutas tropicales.

Al ser consultados sobre la documentación sanitaria, los ocupantes no pudieron acreditar la habilitación para transportar ese tipo de carga. Por este motivo, se dio intervención inmediata al personal del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).

Asimismo, se procedió al decomiso de 6 cajas de maracuyá y papaya, 10 cajas de cacao y una jaula con guayaba, en cumplimiento de las resoluciones nacionales que prohíben el ingreso de frutas tropicales sin tratamiento cuarentenario ni documentación sanitaria a la región patagónica. Las frutas fueron incautadas para evitar riesgos fitosanitarios que podrían afectar a la producción agrícola local. Las hojas de coca, por su parte, quedaron bajo custodia policial para avanzar en la investigación sobre su origen y destino. Las autoridades descartaron que el conductor tuviera antecedentes penales, pero se labraron las actuaciones correspondientes.