Luego de una intensa búsqueda, encontraron muertos a nene de 3 años y su padre en Capilla del Monte

La Policía de Córdoba informó que Cristian Flank, de 37 años, y su hijo Álvaro, de 3, fueron encontrados muertos en el Dique El Cajón, en la ciudad cordobesa de Capilla del Monte. Ambos permanecían desaparecidos desde el miércoles, cuando salieron a caminar por la zona.

Los cuerpos fueron localizados sumergidos a más de dos metros de profundidad, enredados en ramas dentro del dique.

Cómo fue la búsqueda

El operativo comenzó tras la denuncia de la familia. En la zona trabajaron más de 100 efectivos entre buzos, agentes del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR), brigadas del ETAC, Bomberos Voluntarios y personal de la Departamental Punilla.

Durante la búsqueda, la Policía encontró un Chevrolet Aveo gris, propiedad de Flank, cerrado con llave y estacionado cerca del dique.

Los peritos también hallaron un rastro de pisadas que se extendía por aproximadamente un kilómetro desde el vehículo hasta la orilla.

La declaración de la madre

La esposa de Flank y madre del niño relató a medios locales: