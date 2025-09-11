Jones Huala seguirá detenido hasta diciembre

La Justicia Federal resolvió extender la prisión preventiva del dirigente mapuche Facundo Jones Huala, quien continuará detenido en la cárcel de Rawson mientras avanza la investigación en su contra.

La medida fue dispuesta por el juez subrogante Gustavo Zapata, a pedido de la fiscal Ángela Pagano Mata. La causa fue declarada “caso complejo”, lo que habilita a la Fiscalía a seguir investigando por un plazo de hasta dos años.

Desde la Gremial de Abogados, que ejerce la defensa del referente mapuche, anunciaron que apelarán la resolución y cuestionaron la imparcialidad del Fuero Federal.

Jones Huala enfrenta cargos por intimidación pública, incitación a la violencia, apología del crimen y asociación ilícita, a partir de declaraciones realizadas en febrero, durante la presentación de su libro de poesías. La denuncia fue presentada por el Ministerio de Seguridad y derivó en su arresto en junio, en El Bolsón.