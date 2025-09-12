Una adolescente llegó hasta el puente Basilio Villarino e intentó arrojarse al río Negro, pero su hermana apareció en el momento justo y logró detenerla. La intervención familiar resultó clave para evitar que la situación se convirtiera en una tragedia.

El hecho ocurrió en la madrugada del viernes, cerca de las dos de la mañana. La joven había salido de su casa en Viedma y caminó hasta el puente nuevo que conecta la capital rionegrina con Carmen de Patagones. En ese momento, la Policía de Río Negro ya había sido alertada y se encontraba en el lugar.

Mientras los efectivos trataban de acercarse, la hermana de la adolescente irrumpió en la escena y fue la primera en contenerla. Esa reacción rápida permitió que desistiera de su decisión y puso fin a minutos de máxima tensión.

Minutos después, profesionales de salud pública llegaron hasta el puente para asistirla. El equipo permaneció junto a la joven hasta que logró tranquilizarse y pudo contar lo que estaba atravesando.

Al mismo tiempo, la Policía tomó testimonio de ambas hermanas con el objetivo de reconstruir cómo se desencadenaron los hechos y derivar la información a las áreas judiciales y de asistencia que corresponden.

Si vos o alguien que conocés está atravesando una situación similar, podés comunicarte de manera gratuita y confidencial al 0800-999-0091, la línea nacional de salud mental. o al 911 en situaciones de emergencia. Más información disponible en el sitio oficial del Ministerio de Salud: Abordaje integral de la problemática del suicidio.