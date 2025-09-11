Caso Dobra: tras meses de intentos, lograron abrir su celular y suman más detenciones

La Justicia de Río Negro consiguió abrir el teléfono celular de Julián Dobra, el joven de Roca asesinado de dos balazos en abril pasado. El avance, considerado clave para la causa, permitirá analizar llamadas y mensajes que la víctima realizó antes de ser ejecutada, además de confirmar la versión de los investigadores de que el caso está ligado al consumo de drogas. En paralelo, este jueves la Policía detuvo a un séptimo sospechoso, apodado “Chino”, en el barrio Quinta 25. C

Durante semanas, los peritos de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITel) intentaron sin éxito desbloquear el dispositivo. Incluso se había evaluado enviarlo a un laboratorio en Brasil. Finalmente, una actualización del software especializado con el que trabaja la Procuración General de Río Negro hizo posible la apertura. Desde el Ministerio Público confirmaron que ya se inició la extracción forense de la información.

El dato no es menor. Según explicaron fuentes judiciales, el acceso al celular de Dobra permitirá reconstruir en detalle con quién se comunicó y en qué términos, sobre todo en los días previos a su desaparición. Hasta ahora, la fiscalía había trabajado con registros de teléfonos incautados a los imputados y a allegados de la víctima, pero nunca con el suyo propio.

La importancia del hallazgo se conecta con el desarrollo de la causa. Este jueves, en dos allanamientos realizados en Quinta 25, fue detenido “Chino”, señalado como parte del grupo de amigos de los dos adolescentes que cumplen arresto domiciliario por el caso. Según trascendió, habría estado vinculado al auto de la víctima, un Suzuki Fun rojo, que apareció incendiado en las bardas del Parque Industrial II.

Dobra había sido visto por última vez el 16 de abril, cuando salió de la vivienda que alquilaba en calle General Paz al 2200. Dos semanas más tarde, el 30 de abril, su cuerpo apareció en la zona norte de Roca con dos disparos en la cabeza. La autopsia determinó que uno de los proyectiles calibre 22 fue mortal, el otro no había alcanzado a ingresar al cráneo. De todas maneras, se calcula que fue ejecutado dentro del baúl del auto, donde permaneció agonizando más de un día.

A partir de ese hallazgo se desplegó la investigación que hoy mantiene imputados a siete sospechosos. En mayo fueron acusados Julio César Salgado, Leandro Navarro, Walter Méndez y dos adolescentes, por homicidio agravado por el uso de armas y la participación de menores. Luego, en agosto, se sumó otro adolescente que quedó con prisión domiciliaria.

La situación de los imputados es diversa. Navarro y Méndez continúan en prisión preventiva en el penal de Roca, mientras que los menores están bajo arresto domiciliario con tobillera electrónica. En tanto, Salgado fue excarcelado en agosto, pero con monitoreo electrónico y la obligación de presentarse periódicamente en la Policía.

En este contexto, el celular de la víctima pasa a ser una pieza central. Los investigadores confían en que los datos contenidos en el dispositivo puedan terminar de armar el rompecabezas de una causa que ya expuso a una banda violenta, señalada por usar métodos de presión extrema para cobrar deudas.