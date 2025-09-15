La Ruta 7 volvió a ser escenario de un accidente que pudo haber terminado en desastre. Este domingo, pasadas las 19:30, un auto que circulaba en dirección a Centenario perdió el control en la peligrosa curva conocida como La Consuelo y terminó atravesando la banquina a toda velocidad.

El vehículo, un Renault Logan, impactó de lleno contra dos álamos que frenaron su carrera. Si no fuera por esos árboles, el auto habría volcado hacia una laguna cercana, lo que podría haber tenido consecuencias fatales.

Testigos que circulaban por la zona no salían de su asombro al ver cómo la conductora salió ilesa del destrozado habitáculo. Vecinos y automovilistas se acercaron de inmediato para ayudar, mientras la bronca crecía por la irresponsabilidad de quienes manejan sin medir el riesgo que generan.

La Policía de Tránsito y los bomberos voluntarios trabajaron durante varios minutos para estabilizar el rodado y retirarlo. El tránsito estuvo interrumpido, lo que provocó demoras y más malestar entre los conductores.

Una vez más, la Ruta 7 expone la misma postal: autos a toda velocidad, maniobras imprudentes y familias que viajan con miedo a convertirse en víctimas de la irresponsabilidad al volante.