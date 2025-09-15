El asesinato de Charlie Kirk, activista conservador de 22 años, continúa generando impacto en Estados Unidos mientras las autoridades profundizan en la investigación contra Tyler Robinson, el principal sospechoso detenido sin derecho a fianza en la cárcel del Condado de Utah.

Robinson enfrenta cargos por homicidio agravado, disparo de arma de fuego y obstrucción a la justicia. Se encuentra en una unidad de vivienda especial bajo vigilancia constante en espera de una evaluación de salud mental, proceso que podría extenderse varios días, según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Utah.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, señaló que Robinson no está colaborando con las autoridades. Además, indicó que los investigadores examinan la influencia de videojuegos y la cultura de la "internet oscura" como posibles factores de radicalización, basándose en testimonios de familiares y conocidos.

“Claramente, había muchos videojuegos, amigos que han confirmado que existía una especie de internet profundo y oscuro, la cultura de Reddit y otros lugares oscuros de internet donde esta persona se metía a fondo. Se vio en los casquillos… la memeficación que está ocurriendo en nuestra sociedad actual”, declaró Cox, refiriéndose a los mensajes grabados en los casquillos de bala encontrados cerca de la escena del crimen.

Estos mensajes contenían una combinación de memes, alusiones a videojuegos y símbolos, como una serie de flechas que representan controles del videojuego Helldivers 2, además de la letra de una canción italiana vinculada a antifascistas.

Las autoridades también investigan si la relación sentimental de Robinson con su compañero de habitación, quien estaba en proceso de transición de género, pudo influir en la motivación del ataque. Cox afirmó que “este socio ha sido increíblemente cooperativo, no tenía idea de que esto estaba sucediendo y está trabajando con los investigadores en este momento”.

Jud Hoffman, vicepresidente de la plataforma Discord, confirmó que tras el tiroteo hubo comunicaciones entre el compañero de habitación del sospechoso y un amigo, donde se compartió el contenido de una nota dejada por Robinson. El gobernador Cox confirmó la existencia de dicha nota, aunque aclaró que aún está bajo revisión para verificar su autenticidad.

Por su parte, el fiscal general de Utah, Derek Brown, mantiene abierta la posibilidad de solicitar la pena de muerte, declarando que “todo está sobre la mesa”.

En Washington, el asesinato de Kirk ha generado preocupación entre legisladores de ambos partidos, que temen un aumento de la violencia contra figuras políticas. El senador demócrata Mark Kelly, esposo de la exrepresentante Gabby Giffords, víctima de un ataque en 2011, advirtió que “la violencia política es un problema generalizado en nuestro país” y pidió prudencia en el discurso público.

El senador republicano John Curtis también condenó los extremismos de cualquier orientación política, afirmando que “los radicales que vienen de cualquier dirección no son buenos, no son saludables y deben ser denunciados”.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, ha estado trabajando para calmar las inquietudes sobre la seguridad de los congresistas, tras reforzar la financiación en protección luego de incidentes violentos recientes contra legisladores estatales.

Investigan asesinato de Charlie Kirk en EE. UU.

Johnson participó en una vigilia en honor a Kirk en el Centro Kennedy de Washington, donde destacó que “a Charlie le encantaba el debate intenso, pero le gustaba más la gente”. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, resaltó el legado de Kirk como un defensor de valores conservadores y cristianos, y recordó la cercanía del expresidente Trump con el activista.

Mientras tanto, Donald Trump continúa responsabilizando a la izquierda por fomentar un clima de violencia política, afirmando que “el problema está en la izquierda. No en la derecha”.