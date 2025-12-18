Las fuerzas armadas de Estados Unidos informaron de un nuevo ataque contra una presunta narcolancha en aguas del Pacífico, con un balance de cuatro muertos. "Los servicios de inteligencia confirmaron que el navío estaba transitando por una conocida ruta narcotraficante en el Pacífico oriental y estaba llevando a cabo operaciones de tráfico de drogas", aseguró la publicación en X del Comando Sur estadounidense.

Desde que inició la campaña antinarcóticos en septiembre Estados Unidos ha realizado más de 25 ataques de este tipo, que han dejado al menos 99 muertos. El nuevo ataque fue anunciado en medio de un aumento de las tensiones con Venezuela, luego de que el presidente Donald Trump asegurara que el país suramericano ha "robado" petroleo y activos estadounidenses.

El martes Trump ordenó incautar todos los petroleros venezolanos sancionados, como hicieron con uno la semana pasada en el Caribe que fue remolcado hasta un puerto estadounidense.

Con este nuevo ataque, ya son más 30 las embarcaciones destruidas y al menos un centenar de personas asesinadas, supuestamente asociadas al crimen organizado, aunque el gobierno de Trump no ha publicado detalles de sus identidades.

Estados Unidos mantiene una fuerte presencia militar en las costas venezolanas y el mandatario republicano no ha descartado que pronto se realicen ataques a objetivos terrestres justificándose en el combate al narcotráfico.

Fuentes: afp, efe