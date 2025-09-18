Operativo en Roca: persecución, choque y secuestro de equipo en frecuencia policial

Tres hombres fueron detenidos en Roca tras una persecución policial que terminó con un auto incrustado en un árbol en el corazón de Tiro Federal. El procedimiento se desencadenó tras el alerta que surgió por el sistema de monitoreo que dio alerta de la presencia de un hombre sospechoso que se subió a un auto y al ser detectado por un movil policial emprendió una fuga. En el interior del vehículo los efectivos encontraron un equipo de comunicación con la frecuencia policial.

Todo comenzó cuando una operadora de RN Emergencias 911 detectó en las cámaras de seguridad a un hombre conocido en el ambiente delictivo. Caminaba por la esquina de Río Negro y Guatemala, y de inmediato dio aviso a la Comisaría 31° de la Policía. Minutos después, los efectivos informaron que el sospechoso había subido a un Volkswagen Fox gris con vidrios polarizados.

El vehículo empezó a ser seguido por las cámaras de videovigilancia que registraron su paso por varias calles: Río Negro, Nicaragua, Mendoza, Libertador, Evita y Maipú. Todas en el sector norte de la ciudad. A la persecucución se sumaron móviles de la Comisaría 21° y de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA). La fuga terminó de manera violenta. Al intentar escapar de los patrulleros, el conductor perdió el control, se despistó y quedó enroscado contra un árbol en General Paz y Tránsito Toledo.

Los ocupantes descendieron y corrieron en distintas direcciones, pero la persecución a pie fue inmediata. En ese sector del barrio Tiro Federal, personal policial logró interceptar a uno de ellos y luego a los otros dos involucrados. Poco más tarde, al lugar llegó la fiscal de turno que coordinó el operativo y el Gabinete de Criminalística, que realizó pericias.

Al verificar sus datos en el sistema, ninguno tenía pedidos de captura vigentes. De todos modos, fueron imputados por atentado y resistencia a la autoridad. Además, el equipo de comunicación secuestrado, que transmitía en frecuencia policial, será sometido a pericias para determinar si lo utilizaban para seguir los movimientos de los móviles.