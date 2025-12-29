Una pelea entre mujeres ocurrida en las primeras horas de la mañana de ayer en pleno centro de Regina terminó con una joven de 21 años herida de una puñalada, trasladada de urgencia al hospital. Aunque las lesiones fueron leves y la víctima se encuentra fuera de peligro,

El hecho sucedió a la salida de un bar. Eran las 6.30 de la madrugada cuando, en medio de la salida de clientes del local nocturno, se desató la pelea. Testigos aseguran que todo comenzó con gritos y empujones, hasta que un elemento punzante apareció en la disputa y provocó cortes en el cuerpo de una de las jóvenes. La tensión se apoderó del lugar y rápidamente alguien llamó al 911.

Acto seguido, efectivos de la Comisaría 5° llegaron al sitio y se encontraron con la víctima, visiblemente alterada y con heridas superficiales. La joven fue asistida en el lugar y luego trasladada en ambulancia al hospital local, donde los médicos confirmaron que las lesiones eran de carácter leve.

Con el correr de los minutos, la Policía logró identificar a la agresora, quien fue demorada mientras se intentaba reconstruir lo sucedido. En primera instancia, la víctima señaló directamente a la mujer como responsable de los cortes. Sin embargo, con el paso de las horas, la joven cambió su postura y manifestó no querer accionar judicialmente, decisión que sorprendió a los investigadores y dejó el caso en un limbo.

A pesar de la negativa, la Fiscalía dispuso que se resguardara el lugar del hecho y convocó a Criminalística para realizar las pericias correspondientes. Se tomaron testimonios y se intentó establecer cómo se desencadenaron los acontecimientos, en un intento por darle claridad a una madrugada que dejó más preguntas que respuestas.

Finalmente, y ante la falta de voluntad de la víctima de avanzar en el plano judicial, el Ministerio Público Fiscal no adoptó mayores medidas.