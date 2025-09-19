Una familia del barrio Melipal, en la ciudad de Neuquén, fue víctima de un violento robo mientras celebraba la fiesta de 15 años de su hija en un salón de eventos. El hecho ocurrió en plena madrugada, cuando los propietarios se encontraban fuera del domicilio festejando junto a familiares y amigos.

Mientras transcurría la celebración, el último fin de semana, vecinos advirtieron movimientos sospechosos en la vivienda y alertaron a los dueños. A través de las cámaras de seguridad, la familia pudo comprobar que varios desconocidos habían ingresado al domicilio. Ante esta situación, la fiesta se vio abruptamente interrumpida.

Los delincuentes actuaron con rapidez y precisión, lo que hace suponer que contaban con información previa sobre los movimientos de la familia. En cuestión de minutos, escalaron un paredón y lograron acceder a la propiedad sin verificar previamente si había personas en el interior. Una vez dentro, permanecieron entre 40 y 50 minutos, tiempo durante el cual desconectaron las cámaras de seguridad para evitar ser identificados.

Entre los elementos sustraídos se encuentra un automóvil con patente extranjera perteneciente a familiares que habían viajado especialmente para el evento. Este vehículo fue utilizado por los ladrones para transportar gran parte de lo robado. También se llevaron una motocicleta y diversos objetos de valor.

Lo que debía ser una noche inolvidable terminó convirtiéndose en una amarga experiencia para la familia, que aún busca respuestas tras el violento hecho de inseguridad. La familia hizo la denuncia policial a las autoridades, quienes investigan el caso y analizan las imágenes de las cámaras de seguridad, antes de que sean desconectadas, para identificar a los responsables.