La calma de la tarde del jueves en Centenario se quebró de forma abrupta: una camioneta azul llegó a toda velocidad al cuartel de Bomberos Voluntarios, haciendo sonar la bocina sin parar. Un padre bajó corriendo del vehículo con su bebé en brazos, pidiendo auxilio desesperadamente: su hijo no respiraba.

El pequeño, llamado Timoteo, de apenas un mes y 12 días, no reaccionaba y, según relató su progenitor, había dejado de respirar minutos antes. Sin dudarlo, se dirigió a la Central 8 en busca de auxilio urgente.

El cabo Pablo Gómez, que se encontraba de guardia en ese momento, fue el primero en acudir. Al ver la situación, tomó al bebé e inició maniobras de reanimación. Simultáneamente, el cuartelero activó la alarma interna de emergencia pediátrica para convocar al resto del personal.

Fueron segundos críticos. Gracias a la capacitación y la reacción inmediata del bombero, Timoteo logró estabilizarse y comenzó a respirar nuevamente. Minutos después, se sumó a la asistencia el propio jefe del cuartel, el subcomandante Patricio Álvarez, quien acompañó al padre en los siguientes pasos.

"El bebé no reaccionaba, el papá subió al auto y salió disparado para acá. En el hospital ya le habían hecho algunos controles, pero esta vez recurrió directamente a nosotros. Nosotros también activamos nuestro protocolo interno para atender este tipo de casos", explicó Álvarez en diálogo con Centenario Digital.

Una vez estabilizado, el bebé fue trasladado por su padre al Hospital Natalio Burd, como lo indica el protocolo tras un episodio de este tipo. Según informaron desde el cuartel, el menor fue atendido en la guardia pediátrica y se encuentra en buen estado de salud, bajo observación médica.