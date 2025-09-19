Los estremecedores indicios que dio la Policía sobre el cuerpo de la joven que encontraron en la meseta de Neuquén

Un hallazgo que heló la sangre

La mañana de este jueves Neuquén volvió a sacudirse con una escena que parece salida de una pesadilla. Un camionero que ingresó al predio de BASAA Ingeniería Ambiental, en la meseta de la ciudad, y a menos de mil metros del Complejo Ambiental Neuquén, encontró el cuerpo sin vida de una mujer en el sector de acopio de suelo grillado. La joven, de menos de 30 años, estaba vestida y junto a ella había una mochila en la que no encontraron elementos que, por ahora, aporten indicios a la causa que se investiga.

La noticia provocó conmoción e indignación inmediata: ¿quién era esa mujer?, ¿qué hacía allí?, ¿por qué nadie la buscaba? Preguntas que por ahora no tienen respuesta y que abren la puerta al peor de los escenarios.

Cinco días muerta y nadie la vio

El comisario inspector Juan Barroso confirmó a la AM550, que el cuerpo tenía un estado de descomposición de al menos cinco días, lo que indicaría que la joven habría muerto en ese mismo lugar, y que su cuerpo no fue trasladado.

Estaba “a simple vista”, dijo Barroso, pero aclaró que la encontraron en un sector donde la empresa no había ingresado a trabajar desde hacía más de un mes.

El detalle pone los pelos de punta: durante todo ese tiempo, el cadáver permaneció allí, expuesto, sin que nadie se percatara.

“No hay signos visibles de lesiones por el estado del cuerpo, pero todo lo determinará la autopsia”, aseguró Barroso.

El misterio que inquieta a la ciudad

La fiscal de Delitos contra las Personas, Lucrecia Sola, está al frente de la investigación. Por ahora, la justicia no descarta ninguna hipótesis: si se trató de un hecho violento o de otra circunstancia que terminó en tragedia. La posibilidad de que la muerte tenga detrás una historia mucho más oscura genera angustia y temor en la comunidad.

Los investigadores ya cruzan datos con localidades cercanas para saber si alguna denuncia por persona desaparecida coincide con la víctima. Hasta el momento, no hay reportes que encajen con las características de la mujer hallada.

Lo que viene

Entre este viernes y sábado se realizará la autopsia que permitirá determinar la identidad, cómo y cuándo murió, y si sufrió algún tipo de agresión. Mientras tanto, la escena sigue bajo consigna policial y la tensión crece minuto a minuto: Neuquén espera respuestas urgentes.