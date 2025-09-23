Un hecho insólito y conmovedor tuvo lugar en la provincia de Tucumán, cuando durante el velatorio de un joven, este apareció repentinamente y exclamó: “estoy vivo”, generando un escenario de confusión y sorpresa entre familiares y asistentes.

El incidente se remonta al jueves 18 de septiembre, cuando la policía fue notificada sobre el supuesto suicidio de un motociclista que se habría arrojado bajo las ruedas de un camión cerca del Puente Negro, en la localidad de Alderetes. Las primeras pericias indicaron la posibilidad de un suicidio, pero el fiscal Carlos Sale decidió caratular el caso como homicidio culposo, por lo que se realizó la correspondiente autopsia.

Al día siguiente, una mujer se presentó en una comisaría de Villa Carmela afirmando ser madre del joven identificado inicialmente como NN. Ella reconoció el cuerpo por la ropa y ciertas características físicas, lo que llevó a que las autoridades entregaran el cuerpo a la familia para que se realizara el velatorio.

Joven reaparece en su velatorio en Tucumán.

Sin embargo, durante la ceremonia fúnebre, el joven apareció inesperadamente y gritó “estoy vivo”, generando un clima de llanto y desconcierto. Posteriormente, el fiscal lo entrevistó, y el joven explicó que había pasado varios días consumiendo drogas en Alderetes y desconocía completamente la noticia de su supuesto fallecimiento.

Tras varios días de incertidumbre, la Morgue Judicial provincial informó que lograron contactar a los verdaderos familiares del NN que había sido despedido erróneamente. Mientras tanto, el tránsito en la zona permaneció interrumpido por varias horas debido a la conmoción generada.