Familiares de Erika Silva, la joven fallecida el jueves 8 de enero en la ciudad de Centenario, solicitaron ayuda económica a la comunidad para poder afrontar los gastos de traslado desde Santiago del Estero hacia la región.

Según explicó su hermana, Milagros Candela Silva, los pasajes de ida pudieron ser adquiridos gracias a la colaboración de vecinos, pero aún necesitan reunir fondos para cubrir el viaje de regreso de la familia a su lugar de origen.

Cómo colaborar con la familia

Las personas que deseen colaborar pueden hacerlo a través de Mercado Pago, utilizando el siguiente alias:

Alias: milagros.2702.roma

Titular: Milagros Candela Silva

Quién era Erika Silva

Erika Silva había llegado a Centenario hacía aproximadamente tres meses, donde se desempeñaba laboralmente en un almacén de la ciudad. Su fallecimiento generó conmoción entre vecinos y personas de su entorno.

Origen de la familia

La familia es oriunda de Vuelta de la Barranca, una pequeña localidad de la provincia de Santiago del Estero, desde donde deben trasladarse para realizar trámites y luego regresar.