La Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos realizó el rescate de una familia en un cañadón ubicado entre Quilca y Primeros Pinos. La asistencia se solicitó luego del incendio de la vivienda de veranada en la que se encontraban.

En el lugar encontraron a dos menores, de 4 y 6 años, que estaban junto a su madre resguardados entre unas rocas. La mujer tenía quemaduras leves en los brazos, sin presentar heridas de gravedad. Había intentado salvar la mayor cantidad de pertenencias pero el fuego le ganó. En tanto el hombre no estaba presente ya que se había trasladado hasta un lugar con señal telefónica para pedir ayuda.

El padre permaneció en el lugar para resguardar a los animales, mientras que el resto del grupo familiar fue trasladado hacia Las Lajas. En el operativo de rescate y traslado participó personal técnico de la Secretaría, SIEN, Policía de la Provincia y Salud Pública, quienes trabajaron de manera coordinada para garantizar la asistencia y el cuidado de la familia.

La provincia envió a más brigadistas para colaborar en Puerto Patriada

Este jueves por la noche, un equipo de 10 brigadistas de la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos de Neuquén partió con destino a El Hoyo para colaborar con los combatientes locales y de otras provincias. Este refuerzo se suma a la movilización realizada el 5 de enero, cuando partieron desde Neuquén capital dos camionetas y un minibús con 15 brigadistas de Junín de los Andes.

A medida que las condiciones climáticas no favorecen el control total del fuego, la colaboración entre provincias se afianza más que nunca, demostrando que la solidaridad y el compromiso son fundamentales cuando la seguridad y el bienestar de las personas están en juego.