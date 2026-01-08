La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica advirtió a la población por un tornillo utilizado en cirugías traumatológicas debido a que es falso, por lo que su uso representa riesgo para la salud del paciente al que se lo implante. Se trata de un producto que fue detectado durante una inspección de control de mercado realizada en una ortopedia ubicada en la ciudad de San Miguel de Tucumán.

Dicho tornillo es producido por la firma Stryker Corporation, que se encuentra registrada ante ANMAT bajo el PM 594-139. Luego de la inspección, se exhibió la muestra recolectada ante la responsable técnica de esa empresa, quien afirmó que se trataba de un producto falsificado.

Las autoridades de la ANMAT dieron a conocer las características del producto para su advertencia: STRYKER 10 mm X 28 mm - BIOABSORBABLE - ACL INTERFERENCE SCREW - REF 234-010-067 - LOT 90905.

Entre las diferencias halladas entre el producto original y el falso destacaron:

La unidad original posee fecha de fin de vigencia mientras que la unidad falsificada no cuenta con este dato .

. La firma Stryker nunca ha utilizado para este producto un empaque marca 3M.

El producto original se esteriliza por Radiación Gama , mientras que la unidad falsificada habría sido esterilizada por vapor o formaldehido.

, mientras que la unidad falsificada habría sido esterilizada por vapor o formaldehido. El tornillo original es color gris opaco, mientras que el de la unidad falsificada, tal como se observa a través del empaque transparente, es incoloro.

Al tratarse de un producto falsificado, se desconoce el origen, composición, seguridad y aptitud del producto mencionado, por lo que su uso representa riesgo para la salud del paciente a quien se lo implante. Frente a este escenario, recomendaron a quienes tengan el producto mencionado no utilizarlo y contactarse con ANMAT.