“El futuro llegó, hace rato” y el Flamengo de Brasil trae a escena un interesante debate respecto a los derechos televisivos de los clubes y el valor real del mercado de cada camiseta.

A partir de la temporada 2026, la dirigencia del club de Río de Janeiro decidió liberar las transmisiones como local de su primer equipo a través de Youtube, y el alcance de la decisión incluye al campeonato Estadual y el Brasileirao.

Flamengo convertirá sus partidos de local en los certámenes nacionales en un masivo stream futbolero.

El canal oficial del último campeón de la Copa Libertadores será un stream muy atractivo, con la posibilidad de ver al mejor equipo de América gratis, a través de los diferentes dispositivos.

Según el análisis que se ha hecho, esta iniciativa forma parte del plan para expandir la presencia internacional del club, fortalecer su relación con los millones de fanáticos mundiales que viven en el exterior y atraer a nuevos.

En números, Flamengo dejará ver en directo y gratis 29 de los poco más de 70 partidos que disputará hasta diciembre en los certámenes nacionales. Por el momento, la Copa Libertadores queda fuera de alcance y tiene que ver también con una cuestión de derechos.

¿Son todos iguales?

La apertura vía youtube del Flamengo pone en consideración la medida totalmente opuesta que se toma en el resto de los clubes del mundo. Países en los que los derechos televisivos no son tan millonarios como pueden ser España, Italia, Inglaterra, Alemania, entre otros, deben tener desde hace tiempo un nuevo foco de atención.

Flamengo TV irrumpe en un mercado dominado por los derechos a terceros y desafía al fútbol codificado.

En certámenes sin televisación acordada, como puede ser en la Argentina el Federal A, el Federal Amateur, hasta la Primera Nacional, Primera Metropolitana o incluso la Liga Profesional que al último campeón le dio un premio de 500 mil dólares, el canal digital puede ser una muy buena salida.

Es que cualquier streamer bien posicionado puede superar esos montos y será algo en que las comisiones directivas y los dueños de los canales de deportes deberán detenerse.

Una buena transmisión oficial, sin restricciones y con la difusión necesaria hasta podría generar en la mayoría de los clubes del interior recaudaciones igual o más importantes desde el punto de vista económico que la venta de entradas, en definitiva lo que actualmente produce las prohibiciones a la difusión abierta de imágenes de los distintos compromisos.

Siendo uno de los clubes más populares de Brasil, la apuesta puede resultar menos osada, pero en todo caso servirá como experiencia inaugural en un mundo en el que el fútbol se ha quedado retraído demasiado tiempo.