La presencia de la egipcia Hajar Abdelkader en el torneo W35 en Nairobi, generó sorpresa y polémica en el tenis femenino. En su debut, la jugadora de 21 años perdió 6-0 y 6-0 en apenas 37 minutos ante la alemana Lorena Schaedel y quedó expuesta por un dato llamativo, cometió 20 dobles faltas y mostró un evidente desconocimiento de las reglas básicas del juego.

Según explicó la Federación Egipcia de Tenis (ETF), Abdelkader reside actualmente en Kenia y accedió al torneo mediante una wild card otorgada por la Federación Keniana de Tenis. De acuerdo con el reglamento de la ITF, los países organizadores tienen la potestad de conceder invitaciones especiales sin necesidad de consultar a la federación nacional del jugador, lo que respalda la versión difundida desde Egipto.

Medios locales, como el diario Youm7, informaron que el presidente de la ETF, Ismail El Shafei, se comunicó con las autoridades kenianas para conocer los detalles del caso. Desde Kenia reconocieron que la jugadora había solicitado en varias oportunidades una invitación, que inicialmente fue rechazada, pero que finalmente fue aceptada a último momento para cubrir una vacante generada por una baja previa al inicio del torneo. Sin embargo, también admitieron que se cometió un error al no verificar su clasificación ni su experiencia competitiva antes de autorizar su ingreso al cuadro principal.

Ante la repercusión mundial del caso, la ETF emitió un comunicado oficial para desligarse de la participación de la jugadora. Allí aclaró que la joven no está inscripta en sus registros ni forma parte de sus listados oficiales, y que la entidad no tuvo ningún rol, directo o indirecto en la invitación que le permitió competir en Nairobi.

Dentro de la cancha, la diferencia fue extrema. Schaedel dominó de principio a fin, conectó 13 aces y ganó el 92% de los puntos con su primer servicio. Abdelkader, en cambio, apenas sumó tres puntos en todo el partido, todos por errores de su rival. Las imágenes de la transmisión oficial mostraron a la egipcia desorientada, sin saber dónde pararse para sacar o recibir y con claras dificultades técnicas.