Un camionero borracho rompió el récord nacional de alcoholemia positiva

Un camionero en estado de ebriedad extremo protagonizó esta mañana un episodio que pudo haber terminado en tragedia en la Ruta Provincial 5, a la altura del kilómetro 5, en el paraje La Estrella, Salta. Su vehículo quedó atravesado sobre ambos carriles, obligando a un colectivo de larga distancia a realizar una maniobra de emergencia para evitar un choque frontal.

Los controles posteriores confirmaron la gravedad de la situación: el conductor del camión registró 4,71 gramos de alcohol por litro de sangre, cifra que supera el récord nacional previo de 3,95 gramos y que convierte a este caso en uno de los más extremos registrados en Argentina.

El incidente ocurrió alrededor de las 8 de la mañana, cuando el colectivo transitaba por la ruta y se encontró de frente con el camión detenido. Gracias a la habilidad del chofer, el ómnibus logró esquivar la pesada unidad y evitar un accidente mayor. Luego, el conductor alertó al Sistema de Emergencias 911, lo que permitió la rápida llegada de la Policía de Salta y de la Dirección Vial.

El camionero, de nacionalidad argentina y vinculado a una empresa de transporte local, habría perdido el control de su vehículo después de una ingesta masiva de alcohol, quedando atravesado en la ruta y generando una situación de alto riesgo para todos los conductores que transitaban por la zona.

Tras los controles, las autoridades retuvieron la licencia y el camión, y labraron las infracciones correspondientes. Por su parte, el chofer del colectivo dio negativo en el test de alcoholemia.