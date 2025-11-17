Se cierra definitivamente la fase regular del Torneo Clausura y hoy quedarán confirmados los ocho cruces de la fase de octavos de final. En esa pelea habrá tres partidos en simultáneo, que arrancan a las 17 con tres equipos buscando su boleto: Belgrano, Barracas Central y Defensa y Justicia se juegan su presencia entre los 16 mejores del certamen. El Pirata debe ganarle a Unión para clasificar, mientras que el Halcón debe ganar o golear (según el resultado del elenco cordobés) ante Independiente Rivadavia y esperar una derrota abultada de Barracas, que con una igualdad o incluso perdiendo por la mínima logrará clasificar.

Belgrano, obligado a ganar

El conjunto cordobés tiene una misión clara: si suma de a tres, se meterá en la próxima fase. Enfrente estará Unión, que marcha en tercer lugar pero un empate o victoria ante el Pirata lo ubicará segundo, evitándose el cruce con River y enviando a Racing al tercer lugar que lo enfrentará con el Millonario. Pese a haber ganado apenas un partido de los últimos siete, los de Ricardo Zielinski llegan dependiendo de sí mismos para entrar a los playoffs.

Defensa, el más complicado

El Halcón viene de perder sus últimos tres partidos ante Unión, Huracán y Racing, lo que comprometió seriamente sus posibilidades de clasificar a los octavos de final. El duelo ante Independiente Rivadavia lo obliga a ganar y esperar que Belgrano pierda para hacerse con el último cupo de la Zona A para los playoffs. Si el Pirata va ganando, los de Mariano Soso deben golear y esperar una derrota de Barracas, que recibe a Huracán. Un 3-0 a favor dejaría la diferencia de gol en 0; el Guapo llega con +2 a su duelo ante Huracán, por lo que debería también caer por 3-0 para que el conjunto de Varela se meta y lo desplace.

Un empate le bastará a Barracas

El conjunto de Rubén Insúa es el que más margen tiene para clasificarse, pero no se puede confiar. Actualmente marcha sexto con 22 puntos y +2 de diferencia de gol, pero si tanto Belgrano como Defensa suman de a tres, el Guapo debe evitar una derrota que comprometa su boleto a la siguiente ronda. Si bien atraviesa una racha negativa, ya que ganó un partido de los últimos ocho, por ahora se está metiendo entre los 16 mejores y a su vez está noveno en la tabla anual, en zona de clasificación a la próxima Copa Sudamericana.