Tres barcos pesqueros de la flota artesanal se hundieron este lunes en el puerto de Caleta Paula, en Caleta Olivia (Santa Cruz), como consecuencia de la intensa marejada generada por el temporal de vientos huracanados que afecta a la región costera de Santa Cruz y Chubut.

El hecho ocurrió cerca del mediodía, cuando el viento registraba sus valores más altos y el mar golpeaba con fuerza contra las embarcaciones amarradas al muelle, confirmaron fuentes locales como Canal 12 Web.

Sin tripulación y sin heridos

Las primeras evaluaciones indican que las naves estaban sin tripulación y que no se reportaron víctimas.

Personal de la Prefectura Naval Argentina permanece desplegado para asegurar el área, monitorear riesgos adicionales y evaluar el estado de las embarcaciones sumergidas.

Investigación y riesgos ambientales

Equipos técnicos analizan posibles daños, riesgos de contaminación y el impacto en las operaciones portuarias.

La Prefectura mantiene alertas activas para trabajadores portuarios y prevé avanzar con las tareas de reflote cuando mejoren las condiciones meteorológicas.

El temporal afecta a Santa Cruz y Chubut

Alertas por vientos huracanados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta naranja para Santa Cruz y alerta roja para el sur de Chubut, incluyendo los departamentos de Escalante, Sarmiento y Río Senguer, además de Comodoro Rivadavia.

El fenómeno mantiene paralizadas actividades y genera complicaciones en distintas localidades costeras.

Impacto en Playa Unión: cortes de luz y agua

Falla en líneas eléctricas

En Playa Unión, cercana a la ciudad de Rawson, se registraron cortes de energía debido a la rotura de un poste de media tensión y cables dañados en los alimentadores N°2 y N°4, informó el Servicio Eléctrico local mediante Diario Jornada.

Se estima que parte de los trabajos se extenderán hasta el martes, aunque los plazos dependen de las ráfagas de viento.

Interrupción del suministro de agua

El Servicio Sanitario comunicó que la producción y distribución de agua potable quedó suspendida por los reiterados cortes de luz en la zona rural.

La normalización del sistema se prevé hacia la tarde, con una recuperación gradual del servicio.