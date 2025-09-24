Quiénes son los cuatro detenidos por el triple femicidio de Florencio Varela

La investigación por el triple femicidio de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, cuyos cuerpos fueron hallados descuartizados en una vivienda de Florencio Varela, derivó en la detención de cuatro personas imputadas por homicidio agravado, entre ellas un presunto narco peruano con operaciones en la villa 1-11-14.

Según detalló el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, las jóvenes fueron engañadas para asistir a un evento, sin saber que caían en una trampa de una organización transnacional de narcotráfico que planeó su asesinato.

Los cuerpos fueron encontrados tras un allanamiento realizado por la DDI de La Matanza, motivado por el análisis de cámaras de seguridad y la localización del celular de una de las víctimas. La primera vivienda intervenida estaba ubicada en Río Jáchal y Chañar, Villa Vatteone, donde fueron detenidos un hombre de 25 años y una mujer de 28 que estaban limpiando con lavandina la sangre de la escena del crimen.

“Cuando nosotros llegamos a la casa encontramos manchas hepáticas y muchísimo, un olor muy fuerte, de cloro”, detalló Alonso sobre la escena. La intervención del fiscal Gastón Dupláa y de equipos especializados permitió localizar, en el fondo de la vivienda, los restos de las tres jóvenes, enterrados en el patio.

La investigación identificó además a los dueños de la casa, una pareja de nacionalidad peruana, arrestados en un hotel alojamiento de la zona. Uno de ellos es señalado como un presunto narco vinculado a la villa 1-11-14.

Los otros dos detenidos son una mujer de 19 años y un joven de 18, quienes también fueron imputados por homicidio agravado. La causa quedó bajo la intervención de PROCUNAR, ante la sospecha de la participación de una banda narco organizada.

Alonso precisó que las víctimas fueron trasladadas en una camioneta Tracker adulterada, y que el recorrido las llevó de La Matanza a Lomas de Zamora y finalmente a Florencio Varela, donde ocurrieron los asesinatos alrededor de las dos o tres de la madrugada del miércoles.

“Nosotros sabemos que hay más personas involucradas, las estamos buscando. Creemos que hay otros responsables más allá de estos cuatro y vamos a seguir avanzando en la investigación. Por secreto de sumario no puedo dar más información”, agregó el funcionario.

El caso continúa siendo investigado, mientras las fuerzas de seguridad buscan identificar a todos los autores materiales e intelectuales de este crimen que conmociona al conurbano bonaerense.