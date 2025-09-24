Autopsias revelan la brutalidad del triple femicidio en Florencio Varela

La investigación por el triple femicidio de Florencio Varela avanzó este miércoles con la difusión de los resultados preliminares de las autopsias realizadas a Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (21) y Lara Morena Gutiérrez (15), cuyos cuerpos fueron hallados enterrados en una vivienda de la localidad.

Según informó el periodista de TN Ignacio González Prieto, las jóvenes fueron asesinadas una por una, y la data de la muerte indica que ocurrieron hace cuatro días, la madrugada del sábado.

En detalle, la autopsia reveló que:

Brenda del Castillo presentaba un golpe importante en el cráneo con hundimiento y fracturas , con muerte estimada alrededor de las 3 de la madrugada del sábado.

Morena Verdi sufrió varios golpes en la cara y un profundo corte en el abdomen , que según los peritos habría sido provocado tras su fallecimiento.

Lara Gutiérrez, la menor del grupo, presentó golpes, puñaladas e intento de calcinar el cuerpo, además de la amputación de algunos dedos de la mano izquierda.

El hallazgo de los cuerpos se produjo luego de un intenso trabajo policial que permitió reconstruir el recorrido de la camioneta blanca en la que las jóvenes habían subido el viernes por la noche en el oeste del conurbano bonaerense.

El operativo incluyó un allanamiento inicial en una vivienda ubicada en el cruce de las calles Chañar y Río Jachal, donde se encontraron manchas de sangre y se detuvo a dos personas, un hombre y una mujer, quienes habrían sido los encargados de limpiar la escena del crimen.

La investigación continuó con una serie de allanamientos en los barrios Santa Rosa y Mayol, hasta llegar a la segunda vivienda en Florencio Varela, donde finalmente fueron hallados los cuerpos de Brenda, Morena y Lara.

El caso continúa bajo secreto de sumario, mientras la Justicia y las fuerzas de seguridad buscan identificar a todos los responsables del brutal ataque que conmociona al sur del conurbano bonaerense.